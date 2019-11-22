阿里山收回山葵園復育造林 2年成活率達8成5

（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）嘉義林區管理處收回阿里山地區160公頃山葵園，進行復育造林，首度採用添加共生菌根菌、人工介質，改良酸化土壤，經過2年努力，成活率達8成5以上。

林務局嘉義林管處作業課長康素菁今天表示，依據行政院農委會「阿里山地區山葵後續處理執行計畫」，106年底嘉義林管處全面收回阿里山地區林班地上的160公頃山葵園，陸續進行復育造林工作，經2年努力，已見成效。

康素菁說，山葵園長期施用化肥、農藥，導致土壤酸化、養分失衡及病蟲害等問題，影響造林樹木的生長。林管處因此重新調整造林方式，首度在栽植植穴中，加入泥炭土、珍珠石、碎石等人工介質，改良植穴土壤，增加透水性及透氣性，並添加菌根菌，提高造林木根系對於養分的吸收性。再透過定期撫育工作，減少雜草，提高造林成效。

康素菁指出，山葵收回地大多屬於大小不等的孔隙地，林管處在規劃造林時，秉持適地適種原則，除了種植紅檜、台灣扁柏外，更選擇烏心石、狹葉高山櫟、森氏櫟等耐陰性樹種，其中以烏心石的高生長率及成活率最佳，原本的90公分高，2年內就可長成210公分，另外狹葉高山櫟、森氏櫟成活表現也很好，整體造林成活率達8成5以上。

嘉義林管處表示，由於山葵在林下栽植，對生態環境有負面影響，收回山葵田後重新造林，可以確保森林覆蓋完整性，達到國土保安、生態系平衡等森林經營目標。（編輯：洪學廣）1081122