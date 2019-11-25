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首頁 / 地方

國父紀念館整建 升旗台保留圍牆可能拆

最新更新：2019/11/25 15:52

（中央社記者陳怡璇台北25日電）台北市文化局召開文資審查會議，其中國父紀念館修復及再利用計畫原則上通過，升旗台不動，而國館周邊圍牆，若都市發展局及里民沒其他意見傾向拆除，用兩排綠樹取代原花圃。

台北市文化局今天召開第120次文資會議，其中一案為國父紀念館修復及再利用計畫，園區內升旗台與周邊圍牆的去留引發關注。台北市正和里里長尹俊富曾表示，當地多數居民反對國父紀念館拆除周邊欄杆圍牆。

文資委員原則上同意計畫，但要求館方盡快再辦理一次里民說明會，並將資料補齊。在景觀變動方面，文化局副局長田瑋指出，受矚目的升旗台不變，而圍牆曾被都市發展局都審會建議取消，若都發局與里民沒有新的意見，就可能拆除，但還會繼續與里民溝通。

比較大的變化是原花圃的位置將由兩排綠樹取代，除了有綠蔭避暑，也能遮蔽後方大巨蛋工程與遠雄辦公大樓，重塑景觀視覺重心。預計將現有的40株龍柏評估後移植，並新植樟樹。

文化局表示，國父紀念館既有水池也將以「映池」構想改建，調整水池尺寸、高度與周邊植栽，且不設置水中投射燈，以鏡面映照紀念館主體。（編輯：李亨山）1081125

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