打火弟兄秀肌肉 竹縣消防局再推形象宣導月曆

新竹縣政府消防局邀集消防弟兄入鏡拍攝2020年形象宣導月曆，除了多名擁有健美身材的男性消防員外，還有一名女消防員入鏡，讓形象宣導月曆更加吸睛。（新竹縣政府消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年11月25日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣25日電）新竹縣政府消防局推出的2017年形象宣導月曆獲得迴響，今年再邀集消防弟兄入鏡拍攝2020形象月曆，將開放民眾持發票免費兌換，限量2500份。

新竹縣政府消防局3年前推出形象宣導月曆，獲得民眾迴響，此次再推出2020年形象宣導月曆，除了多名擁有健美身材的男性消防員外，還有一名女消防員入鏡，讓形象宣導月曆更加吸睛。

竹縣消防局今天舉辦2020年形象宣導月曆發表記者會，多名入鏡月曆的「消防猛男」到場，特別脫掉上衣大秀肌肉，重現月曆拍攝場景，讓不少在場女性民眾臉紅心跳。

新竹縣長楊文科致詞表示，3年前竹縣消防局以公益為出發點，推出「消防形象宣導月曆」，很快就被民眾索取一空，此次再推出2020年消防形象月曆，盼以正向、健康形象，讓社會大眾對消防員有更多認識與信心。

新竹縣消防局長孫福佑指出，竹縣消防形象月曆「只送不賣」，自26日上午8時起，民眾只要憑5張108年11、12月份發票至新竹縣政府消防局竹北分隊、竹東分隊、湖口分隊、新埔分隊、山崎分隊，即可兌換月曆一份（每人限兌換2份），限量2500份；發票將全數贈給新竹縣弱勢團體與機構。

參與拍攝形象月曆的北埔分隊隊員鄧博文表示，他從事消防工作18年，平常體能訓練不停歇，為了這次拍攝月曆，特別調整飲食訓練，盼月曆的推出能讓民眾更了解消防員工作內容。

竹東分隊的女性消防隊員賴妍宇於眾多猛男中顯得格外亮眼，擁有跆拳道四段好身手的她，平時就有體能訓練的習慣，體力不輸男隊員，此次受邀入鏡拍攝月曆，一腳踢開門的帥氣模樣，被置於3月份的頁面中，相當吸睛。（編輯：李錫璋）1081125

新竹縣政府消防局25日舉辦2020年形象宣導月曆發表記者會，多名入鏡月曆的「消防猛男」到場，特別脫掉上衣大秀肌肉，重現月曆拍攝場景。（新竹縣政府消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年11月25日