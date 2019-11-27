屏東聖誕節 警方呼籲勿違規臨停

（中央社屏東27日電）「2019屏東聖誕節」29日在屏東公園閃亮開幕。針對周邊交通，屏東警分局今天表示，屏東演武場、屏東美術館周邊人行道嚴禁違規臨停，提醒民眾避免受罰傷荷包，拖吊傷和氣。

屏東縣政府警察局屏東分局表示，屏東公園周邊有太平洋百貨停車場、中華路立體停車場、環球百貨停車場等合法停車處所，呼籲駕車民眾事先蒐集相關停車資訊，妥善停放愛車。

另外，活動期間在公園路與中華路口行人穿越道恐有大量民眾通行，車輛轉彎時禮讓行人優先通行；中華路段狹窄，活動期間車流倍增，民眾避免在路口上下車或臨時停車，減少車流回堵。

屏警表示，為維護活動品質，嚴禁違法攤販私自兜售各項商品；承辦單位編排專責小組每日不定期取締；提醒民眾勿購買未確定品質商品，以免權益受損。

去年這項南台灣最大耶誕活動就是在屏東公園舉行，湧入數十萬人潮。屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，今年以「屏東下雪了」為主題，自29日至明年2月9日，活動時間每天下午5時30分至晚間10時止。13處燈飾主題有「水晶城堡」、「星光大道」、「魔幻森林」、「奇幻泡泡」等，全面點亮整個屏東公園。（編輯：孫承武）1081127