停車格設地磁 停管處：非最智慧但最具經濟效益

（中央社記者陳怡璇台北29日電）北市中正、大安區的智慧停車格，有議員反映「不智慧」， 北市停管處表示，是為讓民眾24小時都有停車位即時資訊，設置地磁雖然不是最智慧的選項，但跟智慧車柱相比是最具經濟效益的選擇。

台北市停車管理處表示，中正、大安地區設置2392格智慧停車格，提供民眾24小時不間斷的停車格位即時資訊，相關建置計畫由委外廠商提案、於該公司現有委託開單區域「自費建置」地磁感測設施，契約結束後由該公司無償復舊。契約期間開單員皆依契約規定巡場開單，智慧停車收費區也提供民眾前10分鐘停車優惠，無超收停車費情形。

停管處表示，該處以停車格位建置地磁感測設施，並結合人工開單方式，彌補以往收費時段以外無即時停車資訊的困擾，同時改善開單員工作環境。

此外，藉由掃描QR-code即時繳納停車費，也可減少超商人員停車費輸入錯誤的情形，全日即時停車資訊可作為大數據分析，使市府更精準掌握各區域的停車資訊。

停管處分析，智慧停車收費區開立之繳費單到繳率與傳統人工開單並無明顯差異；且智慧停車收費區的停車單中，約46.86%以非現金方式繳納，相較於傳統人工開單約35.19%，高出11.67%。

停管處指出，地磁施工便利及成本較低，而智慧車柱有攝影品質易受氣候影響造成辨識率低、建置成本高、占用行人空間、易遭人員破壞等問題，經綜合評估市容、經濟效應及實用程度後，設置地磁雖非最智慧、但是現行最符合機關需求且具經濟效益的選項。（編輯：張銘坤）1081129