竹東鎮長羅吉祥請辭 核准後3個月內補選

（中央社記者郭宣彣新竹縣29日電）竹東鎮長羅吉祥因違反選罷法被停職，竹縣府指派羅吉祥妻子張順朋代理鎮長。張順朋今天就任，羅吉祥隨即在臉書宣布辭職。竹縣府指出，辭職以書面為準，核准後3個月內補選。

羅吉祥因違反選罷法交付賄賂罪，被新竹地院判刑3年10月，褫奪公權4年，依法停職。今天張順朋宣誓就任代理鎮長，她表示，將延續鎮政推動，認真做好代理鎮長的角色，用行動讓鄉親肯定。不過，張順朋上任，引起地方爭議。

竹東鎮民代表會主席陳昌平說，原本期待有行政經歷與經驗的縣府高層人士接任，延續竹東建設推動，結果卻是羅吉祥的妻子張順朋，地方感到遺憾，但仍會盡全力協助，讓竹東鎮政推動不會有空窗期。

對此，新竹縣政府表示，不同人選會有不同的意見，根據地方制度法，基於張順朋是地方賢達，在企業有多年領導經驗，也是地方社團領導人，熟悉地方鎮務，由她擔任為合適人選。

羅吉祥今天也在臉書（Facebook）宣布辭職，他貼文指出，從選前檢方查賄開始，到法院一審判決結果，他壓力很大，期盼司法還他清白，但法院仍以檢方藉偵查優勢及不當誘導下，所為斷章取義，擷取偏離事實的相關供述，忽略他與相關里長、鄰長在審理中的說明及澄清。

羅吉祥貼文說，針對判決結果，他無法認同，且他擔任公職20年來，問心無愧，因此，他將全力進行上訴。但竹東鎮務進行刻不容緩，特別發出聲明，即日起辭去竹東鎮長，並藉此表達對於一審判決最嚴正抗議。

新竹縣政府指出，羅吉祥請辭應以書面向縣府辭職為準，縣府於核准辭職日起算3個月內應完成補選。若羅吉祥未透過書面向縣府辭職，即未完成辭職程序。

竹縣府表示，根據地方制度法第82條規定，鄉鎮市長辭職、去職或死亡者，應在事實發生的3個月內，完成補選。不過，所遺任期不足2年者，將不再補選，由代理人代理至該屆任期屆滿為止。

竹縣府指出，羅吉祥是在去年12月25日上任，他若提出書面辭職，在縣長核准後計算，如果所遺留下來的任期超過2年，依法應補選，並在3個月內完成。

竹縣府解釋，羅吉祥若未提出書面辭職，將會直到刑事三審定讞、確定為敗訴後，才會解職。屆時會釐清後續任期，再進行是否補選、或由代理人代理。（編輯：戴光育）1081129

新竹縣竹東鎮長羅吉祥因違反選罷法被停職，新竹縣政府指派羅吉祥妻子張順朋（右）代理鎮長，29日舉行交接典禮，張順朋表示，將延續鎮政推動，認真做好代理鎮長的角色，用行動讓鄉親肯定。中央社記者郭宣彣攝 108年11月29日