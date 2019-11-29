屏東聖誕節超高調 29日點燈吸引滿滿人潮

（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）「屏東聖誕節」今晚在百年屏東公園由縣長潘孟安點燈，縣政府今年超高調，以奇幻金色為基調，將百年的屏東公園打造成一個充滿奇幻冒險的童話故事世界，吸引滿滿人潮。

點燈儀式在冰晶童話城堡前搭舞台，背景是屏東市最繁華的百貨大街，潘孟安、屏東市長林協松、民進黨立委鍾佳濱和周春米等人在輕快的耶誕老人歌曲中，點亮今年的「屏東聖誕節」燈飾，屏東市夜空難得的燦爛，雪花在椰林大道的金銀燈飾中紛飛，滿滿的人潮布滿大道，人人用手機捕捉南國難得一見的「雪景」。

潘孟安致詞表示，3年前改造百年屏東公園時，第1次在公園裝飾耶誕燈飾，希望伴隨著屏東近代史的發展、老一輩的生活記憶、年輕人的接觸裡，融入新生命和城市美學，從第1年「北國聖誕節」到去年「粉紅色的旋轉木馬」，都造成轟動，吸引外縣市的民眾也來打卡。

潘孟安表示，今年以「金色奇幻童話世界」為主題，不但讓百年公園10多個燈組有不同特色，就像走在童話世界裡，其次，以有大鬍子和翹鬍子的立體宣傳海報和民眾互動，打破公部門的呆板，公園燈景將持續到農曆春節完，大家可以揪團到屏東玩。

縣府觀光傳播處表示，今年設置超過10組特色燈飾及光環境，除了夢幻主燈冰晶城堡外，還有可愛的「聖誕老人不倒翁」跟民眾互動;藤花裝飾打造成夢幻的「天空花園」；湖畔邊有「冬湖心願」、「捕夢星空」，還有高達3米的「麋鹿先生」，將整個屏東公園沉浸在金色浪漫且奇幻的耶誕氛圍。

傳播處指出，今天起每晚6時至22時點亮燈飾，自12月7日起，每週末將有一系列的變裝糖果發放、親子互動遊戲、魔術等活動；12月21日至12月25日每晚都會降下冬雪，屆時屏東公園將整個籠罩在雪國氛圍內。

活動詳情請上活動官網或屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書查詢。（編輯；黃世雅）1081129

「2019屏東聖誕節」點燈活動29日晚間在百年屏東公園正式點燈，南國雪花紛飛，搭配現場浪漫燈飾，吸引滿滿人潮到場感受耶誕氛圍。中央社記者郭芷瑄攝 108年11月29日

「2019屏東聖誕節」點燈活動29日晚間起正式登場，今年主題為金色奇幻童話世界，屏東縣政府在百年屏東公園內透過各式裝置藝術，帶給民眾浪漫耶誕氛圍。中央社記者郭芷瑄攝 108年11月29日