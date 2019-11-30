老外也說讚 黃偉哲力推台南牛肉湯

（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市政府今天在永康區探索教育公園舉辦台南牛肉節活動，市長黃偉哲出席致詞時表示，台南的牛肉湯連外國人也讚不絕口，希望民眾能多支持在地的優質農特產品。

台南牛肉節活動現場除了舞台展演、農特產攤位之外，更安排知名飯店主廚精心設計了兩道湯頭不一樣的牛肉湯，限量提供民眾品嚐並參加票選及摸彩。黃偉哲與民進黨立委郭國文、多名台南市議員一起出席，向民眾推薦高品質的台南牛肉料理。

黃偉哲表示，市府邀請荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）前來演出，從昨天到現在吃了不少台灣美食。當被問到什麼東西最好吃時，馬丁的答案就是牛肉湯，本來邀請馬丁一起來參加台南牛肉節活動，但對方說想要休息一下。

黃偉哲指出，台南肉品市場供應各式新鮮禽、畜肉類，尤其全台知名的牛肉湯更是連外國人也讚不絕口。希望民眾能多支持在地優質農特產品，無論是水果、水產或肉類，可以實際購買行動來表達對農民的肯定。（編輯：謝雅竹）1081130