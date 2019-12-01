樹林區鹿角溪公園設銀髮族器材 助老者訓練肌肉

（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市樹林區鹿角溪公園三期今天由市長侯友宜主持啟用，公園特色是為銀髮族群打造多項器材，包括平衡木、無障礙大轉輪、無障礙上肢牽引器，能訓練肌肉，減緩長輩肌肉衰老期。

市長侯友宜表示，這座公園是新北市政府「公園特色、共融或全齡化改善計畫」所啟用的第13處，預計明年底完成41處特色公園。

新北市府工務局表示，先前已在鹿角溪公園開闢完成第一期鄰里公園、第二期親子公園，第三期以長輩為服務對象，提供休憩放鬆、運動健身的舒適環境。

工務局說，公園設施包括跳舞廣場、輪椅座椅區下棋台、復健牆及無障礙體健設施，未來會繼續盤點各區空間，建更多全齡化公園。

侯友宜表示，台灣邁入高齡社會，新北老年人口數逐年增加，市府在全齡化公園建置適合長輩使用的運動器材，並搭配受過教育訓練合格的專業人員及志工在旁指導，瞭解器材正確使用方式，避免操作不慎導致肌肉拉傷。

侯友宜鼓勵長輩多到學校、公園等戶外走動，他今天也試用公園裡的平衡木、乘坐無障礙大轉輪、使用無障礙上肢牽引器，讚許多樣性的設施能訓練長輩身體多處肌肉，減緩肌肉衰老期。（編輯：李錫璋）1081201