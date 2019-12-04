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捷運站內聞花香 北市府推花卉展示平台

最新更新：2019/12/04 14:04

（中央社記者劉建邦台北4日電）迎接聖誕節，台北花市與台北捷運合作，從今天起在捷運西門站、市府站設置花卉展示平台及販售聖誕紅的小花車，北捷評估若買氣不錯，將擴充至其他站點，並評估在車站內設花店。

台北花卉產銷公司在捷運市府站內舉行記者會，北市副市長黃珊珊、北捷董事長李文宗等人出席。

台北花市與北捷合作，從今天起至月底，在捷運西門站、市府站設置花卉展示平台及販售聖誕紅的小花車，希望搭乘捷運的旅客可以在捷運站內買到帶有祝福含意的花卉。

黃珊珊致詞時說，花商曾跟市長柯文哲提及盼協助推廣花卉，希望能進入捷運站、學校、社區設點，讓花藝變成民眾生活一部分，也因為捷運站是人潮最多地方，透過在捷運市府站設置花卉展示平台，讓花藝進入市民生活，也期望市府站可成為捷運站設置花卉示範點。

李文宗致詞時表示，去年11月在捷運中山站設置行動花卉展示平台，廣受搭乘捷運的乘客歡迎，變成打卡熱點，北捷再度跟台北花市合作，在捷運市府站、西門站設置花卉展示平台及小花車，且販售花卉價格比市價低，且包裝精美。

他指出，若花車試賣結果反應不錯，不排除推廣其他捷運站，若買氣持續提升，也會評估在捷運站內開設花店。（編輯：張銘坤）1081204

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