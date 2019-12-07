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台南辦古禮迎親 激勵年輕人結婚生子

最新更新：2019/12/07 11:57

（中央社記者張榮祥台南7日電）在寒風中，台南一名新郎今天騎著白馬帶著大轎迎娶新娘，迎親隊伍中還有百名花童，相當醒目；但這不是真的古禮迎親，只是中西區公所舉辦的活動，以激勵年輕人結婚生子。

這場名為「緣來府城、月老傳情」的迎親活動，今天在中西區府前路登場，一名新郎騎著白馬帶著大轎從南美里活動中心出發，前往鄰近的友愛街武德殿迎娶新娘，迎親隊伍浩浩蕩蕩長達數百公尺。

因藝人林志玲11月在台南市中西區辦婚禮，引來關注，今天在寒風中又見迎親隊伍，不少民眾以為是哪位名人在台南辦喜事，詢問之下，才知道這只是古禮迎親活動，不是真的有人結婚。

中西區長蕭泰華告訴中央社記者，這場古禮迎親活動早已規劃，目的是激勵年輕人結婚生子，適逢林志玲11月婚禮在台南，剛好也有宣傳的效果。

台南市長黃偉哲也很關注這場古禮迎親活動，他到場觀禮時說，歡迎大家到台南辦婚禮，不論是新式婚禮或古禮婚禮，台南都很歡迎。

中西區古禮迎親，不只是單純的迎親，迎親隊伍還繞行台南市美術館2館周遭道路，婚禮現場更分送魯麵，南美里活動中心同時展示結婚古禮儀式用品、古今婚服及試穿體驗、古今婚紗照片、府城月老信仰展等，讓民眾了解台南婚禮文化。（編輯：孫承武）1081207

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