高市109年總預算過關 綠批護航藍反擊顛倒是非

高雄市議會三讀通過高市府109年度總預算案，民進黨高雄市議會黨團10日舉行記者會，譴責國民黨議員以多數暴力護航，儼然成為「韓國瑜的人大會」。中央社記者程啟峰高雄攝 108年12月10日

（中央社記者程啟峰高雄10日電）高雄市議會昨晚三讀通過高市府109年度總預算案，綠營議員今天譴責國民黨議員以多數暴力護航，儼然成為「韓國瑜的人大會」。議會國民黨團則反批綠營顛倒是非、政治操弄。

高市議會國民黨團昨晚挾人數優勢通過高市109年總預算新台幣1465億餘元；民進黨高雄市議會黨團上午在黨團舉行記者會，譴責國民黨議員護「韓」過頭，以多數暴力剝奪議員監督把關預算職權。

會中，民進黨議員黃文益點名高市府水利局、觀光局、工務局、新聞局多項預算有檢討空間，但昨天議事主席副議長陸淑美卻不理議事規則，一再祭出停止討論、付諸表決提議，「令議會好像戒嚴了」，儼然成為高雄市長韓國瑜的「人大會」。

民進黨議員陳致中也痛批國民黨議員昨天護「韓」過頭，讓議會有如香港的立法會，「如此野蠻以多數暴力戕害議會民主機制，相信大家也看在眼裡」。

另外，時代力量議員黃捷上午接受媒體電話訪問表示，議會國民黨團昨天急著為韓國瑜護航預算，是很不負責任的，而懲罰的卻是市民，讓市民受害。

國民黨議會黨團對此發布新聞稿指出，昨天審議高市府109年度預算，黨團議員秉持效率和對市民負責的態度，以民主表決方式通過預算，綠營卻說「多數暴力和包裹式通過」簡直顛倒是非，呼籲民進黨不要昨是今非，執政時就可以多數表決，在野就說人家多數暴力。

議會國民黨團總召曾俊傑表示，民進黨從一讀就拒審預算，二、三讀也一再杯葛，令預算審查過程政治化，這次會議已加開10天臨時會，會期所剩不多，如果這樣鬧下去，市府總預算沒法過關，會影響市政推動，對市民也無法交代，何況舉手表決審查預算也是議事民主機制常態。（編輯：謝雅竹）1081210