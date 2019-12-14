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訪基隆迷路獲熱心指引 法國情侶讚警察真好

最新更新：2019/12/14 10:41
法國情侶檔提波爾（中）和女友蘿拉（右2）從巴黎來台自由行，13日欲前往基隆市中正公園，但因迷路且語言不通向警方求助，員警見狀立即上前關心，除熱心解說，也介紹基隆的風景勝地與廟口美食，讓他們大讚台灣警察真好。（基隆市警局提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年12月14日
法國情侶檔提波爾（中）和女友蘿拉（右2）從巴黎來台自由行，13日欲前往基隆市中正公園，但因迷路且語言不通向警方求助，員警見狀立即上前關心，除熱心解說，也介紹基隆的風景勝地與廟口美食，讓他們大讚台灣警察真好。（基隆市警局提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年12月14日

（中央社記者王朝鈺基隆市14日電）一對法國情侶來台自由行，昨天欲前往基隆市中正公園，但迷路且語言不通，只好向警方求助，警員以英語溝通，不僅指引正確方向，還介紹旅遊勝地，這對情侶大讚台灣警察真好。

警方今天表示，一對法國情侶提波爾（Thibault）和女友蘿拉（Laura）從法國巴黎來台自助旅行，昨天中午12時許，欲步行前往基隆市中正公園，雖然事先做了功課，也把路線截圖下來，但因手機沒有網路途中仍迷路，加上語言不通，只好向基隆市警察局第二分局信六路派出所求助。

警員曾尉展、呂佳錚、陳文婷立即上前關心，由於3人平時對語言有濃厚興趣，輪流以流利英語與這對情侶溝通，除熱心解說如何步行到達中正公園外，也順便介紹基隆的風景勝地和廟口美食，事後情侶檔不斷向警方表示感謝，並誇讚台灣警察真好，也對這趟旅程開啟美好的印象。

第二警分局副分局長侯興龍表示，第二分局不只負責轄內預防、偵查犯罪及交通執法工作，為民服務更是警方極力推行重點，讓民眾能感受到警察的用心和愛心，促進警民關係及治安和諧。（編輯：李錫璋）1081214

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