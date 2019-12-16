鄭正鈐提告譴責抹黑 鄭宏輝：均為公開資訊

（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）國民黨新竹市立委參選人鄭正鈐今天譴責民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝栽贓「到處欠錢、被告」，認為構成毀謗及違反選罷法，將提出告訴。鄭宏輝則回應，內容均為公開資訊。

民進黨新竹市黨部日前發送文宣，以「鄭正鈐請你說清楚、講明白：為何你到處欠錢？為何到處有人在告你？」為主題，彙整司法院網站公開資料，列出與鄭正鈐相關的官司內容。

鄭正鈐今天由2名律師陪同召開記者會，不滿鄭宏輝以魚目混珠的抹黑方式散播不實訊息，連有人持玩具槍闖進他的服務處，以及他是證人、案外人及訴外人的案件，也拿來栽贓「到處欠錢、被告」，認為構成毀謗及違反選罷法，會後由律師陪同至新竹地檢署按鈴申告。

鄭正鈐說，司法院網站公開的相關案件皆已妥善處理好了，其中民國108年大多都是同一事件，因幫朋友作保而受到連累，強調「沒有任何欠錢不還的案件，否則財產早就被查封了。」

鄭正鈐律師黃俊穎指出，民進黨新竹黨部印製的文宣所載明的案件，以及鄭宏輝發布新聞引用的案號中，包括提告、撤告、案外人、訴外人及證人等官司，皆已處理完成，但對方未經查證即以印製文宣及發布新聞等方式，混淆選民視聽，不但已構成毀謗，也觸犯選罷法。

鄭宏輝接受媒體訪問時回應，對於鄭正鈐官司的相關質疑，皆來自於司法院網站的公開資訊，對於他官司纏身、負債累累等事，大家都相當好奇。

鄭宏輝指出，從司法院網站取得的資訊，鄭正鈐經法院裁定的官司，總計欠款超過新台幣3000多萬元，認為鄭正鈐應說清楚、講明白，對社會大眾釋疑，取得新竹市民信任，「難道投給他，是為了要幫他解決債務問題嗎？」（編輯：張銘坤）1081216