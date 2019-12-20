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北市立委選戰 藍綠參選人跨區輔選衝選情

最新更新：2019/12/20 12:22

（中央社記者劉建邦台北20日電）民進黨台北市立委參選人吳怡農與無黨籍參選人林昶佐今天合體以車隊掃街，高嘉瑜由多名議員陪同拜票；國民黨副主席郝龍斌和立委參選人蔣萬安、費鴻泰、李彥秀同台造勢。

總統及立委選舉倒數，各立委參選人卯足全力掃街拜票，而跨區輔選成台北市立委選情趨勢。

民進黨北市立委第3選區（中山、北松山）參選人吳怡農和爭取連任的無黨籍北市立委第5選區（萬華、北中正）參選人林昶佐上午合體以車隊掃街拜票。

2人接受聯訪，被問及跨區輔選成近期選戰趨勢的看法。林昶佐說，他跟吳怡農的選區都為同一生活圈，透過跨區輔選具加乘效果也可互相拉抬選情。吳怡農認為，協力合作是從選前延伸至選後，因他未來若進入立法院，推動相關法案是需要跟理念一致參選人共同合作。

第4選區（內湖、南港）參選人高嘉瑜上午則由多名民進黨台北市議員陪同，在東湖路與康寧路的路口拜票。

國民黨副主席郝龍斌上午與北市立委第4選區參選人李彥秀、第3選區參選人蔣萬安、第7選區（信義、南松山）參選人費鴻泰在南京市場拜票。4人同台受訪，象徵團結。

郝龍斌接受媒體聯訪時說，民進黨利用反中散發「芒果乾」（亡國感），喚醒民眾恐懼，但民進黨去年大敗，就是因為民眾討厭民進黨。他想請教有智慧選民，對民進黨執政3年滿意嗎？若不滿意，請支持國民黨、下架民進黨，讓國民黨重返執政，才能有更好經濟環境與兩岸關係。（編輯：李錫璋）1081220

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