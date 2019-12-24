男子發現落單小石虎助通報 苗縣府獎勵一萬元

苗栗縣苑裡鎮10月發現一隻落單石虎寶寶，怪手司機王志榮（中）發現後即時通報，並請友人送往苑裡鎮公所協助後續處置，為感謝王志榮發現小石虎時協助保全，苗縣府頒贈新台幣1萬元獎勵金及感謝狀。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 108年12月24日

（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗縣苑裡鎮10月發現一隻落單石虎寶寶，怪手司機王志榮發現後即時通報，並請友人送往苑裡鎮公所，苗栗縣政府為感謝王志榮，頒發獎勵金新台幣一萬元及感謝狀。

苗縣府農業處發布新聞稿表示，10月3日在苑裡發現的幼石虎經送往行政院農業委員會特有生物保育研究中心照顧，已健康成長並接受野放訓練，不久後將回苗栗野放。

為感謝王志榮發現小石虎時協助保全，農業處自然生態保育科長張葦代表苗栗縣長徐耀昌頒贈一萬元獎勵金及感謝狀。

農業處表示，民眾的石虎保育意識有提升，類似案例可能逐漸增加，未來將在每年植樹節統一表揚獎勵。

張葦轉述王志榮說法，當時工作時發現有小動物趴在地上不太動，仔細觀察外觀跟貓不太一樣，懷疑是石虎，請詹姓友人協助就近送往苑裡鎮公所安置，縣府接獲通報後著手後續處置。

至於民眾如果在野外發現石虎或其他野生動物幼獸，是否該撿拾；農業處表示，野生動物帶離原本家園後，後續所需投入照養及野放訓練成本相當可觀，且石虎成功野放紀錄低，除非幼獸遭遺棄或遭受立即性危險，否則沒人為介入干擾必要性，如果能由親獸帶回照養絕對是最佳方式。

農業處說，在野外發現落單幼獸，可能是受到干擾，導致與親獸暫時分離，待干擾後親獸就可能回原地帶回幼獸，建議民眾發現幼獸時，立即通報苗縣府1999專線，視情況審慎處置。（編輯：李明宗）1081224