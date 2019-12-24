竹山燈會跨年點燈 紫南宮贊助千枚錢母當紀念品

（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）南投縣竹山鎮公所31日舉辦跨年晚會暨燈會點燈，今天也配合耶誕夜氣氛在竹山老街試點燈，為打響竹山燈會知名度，竹山紫南宮將贊助千枚錢母作為紀念品供遊客兌換。

竹山鎮公所主辦「竹山巧巧鼠竹藝燈會」31日晚上開幕，今天也配合耶誕夜氣氛在竹山老街試點燈，並預計邀大力贊助主燈的紫南宮管理委員會出席共襄盛舉，主任委員莊秋安更宣布贊助千枚錢母，供遊客兌換留念。

竹山鎮長陳東睦表示，竹山鎮首度辦燈會，除利用在地特產「竹」製作各式造型竹燈，也跟上E化研發APP系統，讓遊客逛燈區不用手拿地圖，只要「一機在手」就能逛燈區，還能累積點數兌換紀念品，包括紫南宮錢母、竹風車、竹燈籠、鍋墊。

陳東睦說，竹藝燈會共規劃14個主題燈區，包括主燈區、台大燈區、宗廟燈區、客運燈區、工藝家菸葉館燈區等，並營造花海打卡熱點等，絕對讓民眾不虛此行，而今天晚上試燈也安排燈光秀搭配音樂，將讓平時寧靜的竹山老街變得耀眼美麗。

陳東睦說，鎮公所31日辦理跨年晚會，倒數迎接2020年同時點亮主燈，「竹山巧巧鼠竹藝燈會」自元旦凌晨正式點燈後，民眾就可累積點數換紀念品，每天、每週品項都不同，一定要注意官方網站或下載「竹山鎮公所」手機應用程式追蹤最新消息。（編輯：洪學廣）1081224