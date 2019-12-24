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員工獎金買行動書車贈台東 最棒耶誕節禮物

最新更新：2019/12/24 19:47

（中央社記者李先鳳台東縣24日電）3名員工將公司的獎勵金捐出購置3輛行動書車，幫助台東偏鄉學子方便閱讀，台東縣長饒慶鈴感謝，認為這是給台東最棒的耶誕節禮物。

來自桃園市的宏致集團拔擢並獎勵公司傑出貢獻員工，頒贈優厚的獎金鼓勵表揚對公司的付出，今年共有曾燦榮、劉芳生、許勝賢3人獲獎。3人捐出所有的獎金購置3輛行動書車捐贈給台東縣政府，今天在縣政府大門前廣場舉辦捐贈儀式。

縣長饒慶鈴表示，感謝宏致集團員工將獎金轉為愛心奉獻給需要的地方，在耶誕節收到這個特別的禮物，讓人感覺到社會的溫暖。文化處今後有了行動圖書館，便利讀者借閱方便外，可望將閱讀的動力點燃起來。

宏致集團董事長袁万丁說明捐贈的緣由，他和員工們討論認為要改善偏鄉的生活，最重要必須從教育、閱讀開始，因此捐贈行動書車給台東希望能拋磚引玉。

另外，除了教育閱讀外，鼓勵台東朝無污染高科技來發展，因此集團子公司-宏育精密製造公司選在台東市豐樂工業區租地立廠，希望培養在地高精密科技人才。

台東縣政府文化處表示，行動書車的車廂彩繪者由達仁鄉排灣族學生高敔、和延平鄉布農族學生陳淑貞繪圖。將來車輛在桃源、武陵、巒山、紅葉、土坂、台坂、新化、南田、安朔、森永等地穿梭行駛，將成為民眾目光焦點，也蘊含社會企業的愛心。（編輯：李亨山）1081224

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