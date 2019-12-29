藍綠短兵相接 賴品妤與李永萍中正市場同時拜票

（中央社記者葉臻新北29日電）民進黨新北市立委參選人賴品妤，今天上午冒雨在汐止中正市場入口拜票，同選區國民黨立委參選人李永萍恰巧也到相同市場拜票，藍綠短兵相接，讓選戰火藥味十足。

民進黨新北市第12選區（汐止區、金山區、萬里區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區）立委參選人賴品妤表示，今天本來是安排到中正市場內和所有攤販、民眾握手，但考量到雨天進入可能對攤販做生意、民眾購物帶來不便，因此決定和助選團隊站在市場入口，向購物民眾請安拜託。

李永萍上午也在前台北市長郝龍斌陪同下到中正市場拜票，國民黨新北市議員白珮茹、廖先翔也一起掃街，象徵國民黨大團結，李永萍表示，對選情非常有信心，未來2週會繼續衝刺。

郝龍斌接受媒體聯訪表示，新北市立委選情，國民黨至少有過半的實力，尤其民進黨政府強行通過「反滲透法」，顯示反民主威權心態，國民黨更要努力讓國會過半才能達到「撥亂反正」。

對於和李永萍同一時間在相同市場拜票，賴品妤表示，難免會在很多場合碰到對手，希望衝選情之際也不要打擾到一般民眾，雖然沒有進到市場內，但許多來往民眾也都向她表達支持，最後關鍵幾天會繼續衝刺。（編輯：洪學廣）1081229