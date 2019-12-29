更多編輯台推薦新聞：
專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看
地方

專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看

2020跨年晚會煙火迎曙光 全台活動總整理
生活

2020跨年晚會煙火迎曙光 全台活動總整理

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦
數位專題

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
流落海外40年 國寶畫家洪瑞麟作品將捐台灣
首頁 / 地方

藍綠短兵相接 賴品妤與李永萍中正市場同時拜票

最新更新：2019/12/29 19:15

（中央社記者葉臻新北29日電）民進黨新北市立委參選人賴品妤，今天上午冒雨在汐止中正市場入口拜票，同選區國民黨立委參選人李永萍恰巧也到相同市場拜票，藍綠短兵相接，讓選戰火藥味十足。

民進黨新北市第12選區（汐止區、金山區、萬里區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區）立委參選人賴品妤表示，今天本來是安排到中正市場內和所有攤販、民眾握手，但考量到雨天進入可能對攤販做生意、民眾購物帶來不便，因此決定和助選團隊站在市場入口，向購物民眾請安拜託。

李永萍上午也在前台北市長郝龍斌陪同下到中正市場拜票，國民黨新北市議員白珮茹、廖先翔也一起掃街，象徵國民黨大團結，李永萍表示，對選情非常有信心，未來2週會繼續衝刺。

郝龍斌接受媒體聯訪表示，新北市立委選情，國民黨至少有過半的實力，尤其民進黨政府強行通過「反滲透法」，顯示反民主威權心態，國民黨更要努力讓國會過半才能達到「撥亂反正」。

對於和李永萍同一時間在相同市場拜票，賴品妤表示，難免會在很多場合碰到對手，希望衝選情之際也不要打擾到一般民眾，雖然沒有進到市場內，但許多來往民眾也都向她表達支持，最後關鍵幾天會繼續衝刺。（編輯：洪學廣）1081229

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報