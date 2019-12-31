西濱快彰化段區間測速 109年3月開始取締

（中央社記者吳哲豪彰化31日電）台61線西濱快速公路彰化段日前通車，彰化縣警察局指出，在西濱快彰化段建置的區間測速系統已完工，從明天起到3月1日為宣導期，3月2日零時起開始取締。

台61線西濱快速公路芳苑交流道到大城交流道路段，12月27日下午舉辦通車典禮，27日晚上正式通車，象徵西濱快全線通車，也因為大多數路段沒有紅綠燈，為了交通安全，交通部公路總局與多個縣市合作，在多個路段建置區間測速系統。

彰化縣警察局發布新聞稿指出，西濱快在彰化縣的路段建置區間測速系統的地點位於北上177公里到168.1公里處，也就是在洋厝匝道到伸港匝道，系統已經完成建置並開始測試，明天起到明年3月1日止為宣導期，3月2日零時起實施超速違規取締。

縣警局指出，固定桿式的測速只能進行單點測速取締，區間測速則是將點擴展到線，車輛通過區間測速起點及終點時，由錄影設備配合車牌辨識，記錄車輛通過的時間，自動計算平均速率，如果平均速率大於速限就代表超速。

縣警局表示，區間測速系統在快速公路會在前方設測速取締標誌用來警告駕駛人有超速違規取締，另在測速起點及終點位置都會設立黃底黑色字的告示牌，提醒用路人區間測速開始及結束，實際距離為8.9公里，速限為時速90公里，請民眾行經該路段務必遵守速限規定，以確保行車安全。（編輯：陳俊碩）1081231