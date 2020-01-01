蘇治芬續推國有地放領 張嘉郡提豬隻防疫三箭

雲林縣第1選區立委候選人張嘉郡（中）表示，雲林是全台養豬大縣，因此提出「加強防疫」、「冷鏈升級」、「市場改建」的防疫三箭，盼提升產業競爭力。 中央社記者姜宜菁攝 109月1月1日

（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）離投票不到2週，雲林縣第1選區立委候選人蘇治芬今天到口湖鄉與漁民座談，強調連任繼續推動國有地放領；對手國民黨籍張嘉郡關切豬隻防疫，提出「防疫三箭」提升產業競爭力。

蘇治芬今天在口湖鄉長林哲凌陪同下，與口湖鄉漁民座談，並細數過去4年在口湖鄉爭取漁業署經費高達新台幣7億，推動國有地承租取得合法使用權。

蘇治芬表示，未來繼續推動國有地放領，養殖用電更優惠，提供農業首都鄉親安身立命的依靠，創造養殖漁業永續發展，青年返鄉落地生根對家鄉產生歸屬感。

張嘉郡在記者會上表示，雲林縣是全台養豬大縣，雲林縣肉品市場啟用40年，消毒設備急需更新，避免各種車輛匯聚的肉品市場成為交叉感染的熱點，防疫如同作戰，一刻都不能放鬆。

張嘉郡提出「加強防疫」、「冷鏈升級」、「市場改建」的防疫三箭，強化肉品市場的消毒與防疫，改善生物安全措施，並改建冷鏈加工作業區，強化相關肉品的衛生安全，未來將爭取經費，逐年逐步讓肉品市場升級與蛻變。（編輯：黃世雅）1090101