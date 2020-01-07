石虎貼紙免費送 鄭宏輝不分黨派推保育

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝（圖）7日表示，石虎危機必須受到各界重視，本土插畫家丘璦珍積極參與保育行列，並親手設計石虎貼紙，即日起可在他的競選總部免費索取。中央社記者郭宣彣攝 109年1月7日

（中央社記者郭宣彣新竹市7日電）民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今天表示，日前邀請俄羅斯插畫家卡嘉．莫洛措娃和本土插畫家丘璦珍，為台灣石虎設計插畫貼紙，為讓各界響應，不分黨派，近日將印製發送民眾。

鄭宏輝表示，石虎被路殺事件頻傳，讓人難過，他希望透過印製石虎貼紙，提倡石虎保育觀念。他也持續推動「慢．活台三線」計畫，若大家在台三線開車時，車速能慢一點，就能讓石虎活下來。

鄭宏輝說，他日前邀請卡嘉．莫洛措娃（Katya Molodtsova）為台灣石虎設計繪製用路警示插畫，並與台灣本土插畫家丘璦珍，一同投入設計石虎貼紙，關注石虎保育。

他表示，同時也安排卡嘉和丘璦珍前往苗栗縣通霄鎮楓樹社區，參訪「石虎米」的故鄉，了解「石虎米」的友善耕作方式及環境，看了架設在田區、捕捉到石虎等野生動物畫面的自動相機，蒐集創作素材與靈感。

鄭宏輝說，卡嘉在返國後，為台灣石虎繪製動畫和5款貼紙，希望一同為台灣保育盡分心力。這5款貼紙，圖檔正由卡嘉進行最後的微調，預計明、後天調整後，將會正式印製發送。

「提倡民眾用路時，對動物的保護」鄭宏輝表示，為讓各界一同響應石虎保育議題，石虎貼紙將不分黨派發放。

鄭宏輝說，卡嘉設計的石虎插畫新作品，將製作成汽車貼紙，會在他的服務處分送給民眾，希望能減少石虎被路殺的悲劇，也會持續協助推動石虎的各項保護工作。

鄭宏輝表示，石虎的危機必須受到各界重視，丘璦珍積極參與保育行列，並親手設計石虎貼紙，即日起可在他的競選總部免費索取。（編輯：方沛清）1090107