林右昌陪蔡適應催票 韓國瑜分身助陣宋瑋莉

（中央社記者王朝鈺基隆市10日電）選前之夜，基隆市藍綠立委候選人不約而同舉辦徒步遊行，民進黨蔡適應由基隆市長林右昌陪同掃街拜票，國民黨宋瑋莉則請到戴著韓國瑜面具的「分身」助陣，吸引不少市民目光。

尋求連任的立法委員蔡適應晚間舉辦「1.3.14愛基隆邁向勝利大遊行」，隊伍從基隆火車站北站出發，沿途發送基隆囝仔氣球，支持者並高呼「2020台灣要贏，蔡適應凍蒜、蔡英文凍蒜」。

蔡適應致詞表示，昨天的大型造勢活動過後，大家今天繼續陪他徒步掃街請託，相信過去3年多來市民清楚看到他在國會表現第一名，市民會大方用手中一票繼續支持他，他也會非常努力到最後一刻。

蔡適應表示，今晚徒步掃街就是要讓所有市民知道，如果肯定他在國會表現，肯定基隆這幾年來的改變，希望明天踴躍出來投票，用一票決定基隆的未來，用一票決定台灣的未來，這一票非常重要，台灣頭的一票，決定台灣的未來。

林右昌說，選舉到最後階段對於總統蔡英文和蔡適應勝選非常有信心，選前之夜希望早點開始早點結束，讓所有支持者早點回去繼續幫忙拉票、催票，明天也希望大家踴躍投票，盡到良善公民的責任。

宋瑋莉則舉辦「用愛來守護選前之夜大遊行」，遊行隊伍從國民黨基隆市黨部出發。宋瑋莉接受媒體聯訪表示，執政黨過去3年多來方向和政策錯誤，明天大家要撥亂反正、重返執政，重啟特偵組也是她的願望，對於基隆選情，她還是和以往一樣樂觀進取，希望選民睜大眼睛集中選票，下架民進黨。

國民黨基隆市黨部主委黃希賢指出，選前之夜遊行號召約1500人參加，這次遊行展現的氛圍與往常不同，就像國民黨總統候選人韓國瑜說的競選活動可以充滿歡樂、幸福，而不是對立、仇恨。

黃希賢說，國民黨昨天在凱道造勢讓他感覺到氣勢上漲，相信今晚的遊行會為明天帶來勝利，有信心拿下基隆這席立委，讓國民黨藍天再現。（編輯：張銘坤）1090110