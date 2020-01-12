奇美醫院運動旺年會 許文龍現身謝員工

奇美醫院12日在遠東科技大學舉辦兩年一度的運動旺年會，安排3個院區的院長變裝為聖殿騎士，騎馬入場帶動氣氛。中央社記者楊思瑞攝 109年1月12日

（中央社記者楊思瑞台南12日電）擁有超過6000名正職員工的奇美醫療體系今天在遠東科技大學舉辦運動旺年會，總院院長邱仲慶表示，今年員工年終獎金將比去年的3個月好一些，奇美集團創辦人許文龍也到場致意。

奇美醫院今天舉辦兩年一度的運動旺年會，上午在遠東科大操場安排運動會、趣味競賽、園遊會等活動；中午在遠東科大體育館進行旺年會。運動會前的開幕式，由3個院區的院長打扮成聖殿騎士，騎馬進場帶動氣氛。

近年很少公開露面的許文龍中午特別出席旺年會，並從摸彩箱抽出獲得大獎機車一台的得主。他在短暫致詞中表示，因為大家的打拚，更能保障台南民眾的健康，感謝大家的付出。

邱仲慶表示，奇美的永康總院、柳營院區、佳里院區加起來共有6000多名正職員工，院方每兩年舉辦一次運動旺年會，鼓勵員工活動筋骨。剛好昨天大選結束，希望員工們在關心完選舉議題後回歸平常心，參加運動旺年會輕鬆一下，估計共有4000多名員工可以參與。

邱仲慶表示，過去一年的整體營運不錯；並獲台南市政府衛生局督導考核優等、醫策會照護品質認證、績優綠色採購企業等肯定。因此員工年終獎金也會比去年好一些，除了維持去年3個月的水準，還會再加比較大的紅包。（編輯：黃世雅）1090112