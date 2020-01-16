農村再生產品換新裝 搭屏東美學提升競爭力

（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）屏東縣政府將農村再生社區的產品以城市美學概念重新設計包裝，包括內埔鄉東片寶石村果乾、佳冬鄉塭豐社區午仔魚一夜干、萬丹鄉紅豆等打造屏東品牌，為產品提升市場競爭力。

屏東縣政府今天舉辦記者宣傳會，縣長潘孟安一一介紹農村再生社區產品在搭配屏東美學、重新設計時尚包裝後的新形象產品。

潘孟安說，屏東的農村充滿活力和故事性，如何讓高齡化農漁村原來的生活和生產更好，縣府在2016年設立農再辦公室，輔導社區將農漁產商品化，過去大家習慣做生鮮，縣府輔導透過生物科技，生產各種加工品。

潘孟安表示，屏東農再辦公室近幾年輔導60多個社區通過農再計畫的檢核，有200多個社區正在輔導，希望吸引年輕人返鄉，這次透過城市美學概念，重新設計農再產品包裝，希望打造屏東品牌、品牌屏東。

潘孟安並預告將舉辦農村再生社區的產業博覽會，他說，大家會發現有許多隱形冠軍在屏東。

縣府城鄉發展處長李怡德表示，農再辦公室目前已輔導30處農再社區開發在地農產加工品，研發出60多件清潔保養及加工食品，呈現屏東農產多元開發的可能性，但這些開發出的農漁產品，礙於產品包裝簡陋導致銷量、價格無法提升，因而輔導進行產品換新裝。

這些搭配屏東美學重新再設計的產品禮盒，包括佳冬鄉塭豐社區午仔魚一夜干禮盒、內埔鄉東片寶石村果乾手提禮盒、內埔鄉隘寮社區黃荊萃取沐浴露禮盒、萬巒成德社區的香檬化妝用品禮盒、萬丹鄉社中社區紅豆、黑糖禮盒、萬巒鄉赤山社區金鑽鳳梨系列品及枋寮鄉新龍社區含龍膽魚鱗萃相關系列美容保養品等，將在屏東熱帶農業博覽會中販售。（編輯：張芷瑄）1090116