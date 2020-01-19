更多編輯台推薦新聞：
獅子攻擊人類事件頻傳 坦尚尼亞：遷獅不捕殺
國際

獅子攻擊人類事件頻傳 坦尚尼亞：遷獅不捕殺

一張圖看春節垃圾清運時間 何時停收、恢復清運？
專題

一張圖看春節垃圾清運時間 何時停收、恢復清運？

學測109年各科試題解答一覽
生活

學測109年各科試題解答一覽

習近平姓名自動翻譯出現不雅字眼 臉書致歉
國際

習近平姓名自動翻譯出現不雅字眼 臉書致歉

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
特派專欄／夕陽那頭是台灣 礦工畫家洪瑞麟遺作即將回家
首頁 / 地方

桃捷綠線動工 火車站2月下旬拆圓環移銅像

最新更新：2020/01/19 16:17

（中央社記者邱俊欽桃園19日電）桃園捷運綠線將陸續施工，桃園市捷運工程局今天表示，捷運綠線G07車站2月底將進行圓環拆除，豎立在圓環數十年歷史的蔣中正銅像配合施工排程，預定21日搬遷到兩蔣文化園區。

桃園市政府捷運工程局下午發布訊息指出，桃園捷運綠線將於今年全面展開施工，在捷運車站興建位置附近100公尺到200公尺範圍內，將縮減道路向下開挖構築地下車站，主要施工道路包含八德區介壽路及桃園區中正路，施工期間也將做好交通維護措施，降低影響範圍。

桃園捷工局副局長陳智仁表示，捷運綠線G07車站開始興建施工，範圍涵蓋桃園火車站及圓環區域，將陸續進行路樹、銅像及地上物遷移與拆除工作。桃園火車站圓環內兩棵巨型榕樹為桃園人共同回憶與印象，將於植物休眠期間進行遷移，以減少對老樹的傷害，並評估於捷運車站完工階段，搭配廣場綠地景觀設計再移回。

陳智仁說，捷運綠線G07車站預定2月底進行圓環拆除、人行道及公車站牌新設等作業，而車站圓環內豎立數十年歷史的前總統蔣中正銅像，將配合施工排程，於21日搬遷至大溪區兩蔣文化園區設立。（編輯：李錫璋）1090119

延伸閱讀
桃捷綠線延伸大溪 2020年提交通部審查

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報