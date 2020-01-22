台中科湳愛琴橋通車 新地標可望縮短20分鐘車程

（中央社記者郝雪卿台中22日電）串聯中科與水湳的豎琴式斜張橋今天正式通車，台中市長盧秀燕表示，科湳愛琴橋完工通車後，可讓中科到水湳車程縮減15到20分鐘，除促進交通順暢，也有助經濟發展。

台中市建設局表示，市府規劃「中部科學工業園區東向聯外道路工程」，全長約3264公尺，連接中科及水湳經貿園區，其中第1至3標已於民國99年先行接至環中路，這次開通工程為第4標，鄰近國道1號中清交流道，跨越台74線快速道路延伸至水湳，工程也納入輕軌結構體，為台中首座輕軌共構大橋。

盧秀燕在通車典禮中表示，科湳愛琴橋是台中重大建設，總花費9億362萬元，工程歷經3任市長，這次第4標橋梁工程自民國106年7月動工，今年1月主線橋梁完工。趕在春節前完工通車，就是要讓台中新的一年交通順暢。

盧秀燕指出，為了還橋於民，市府還藉網路號召全國總動員構思橋梁名稱，這項「你命名我按讚」公開徵名投票活動，收到2000多件作品，最後由「科湳愛琴橋」榮獲最高票數。今天現場也頒發給命名者首獎3萬元獎金。

建設局長陳大田表示，原本中科至水湳市區需繞行及待轉多次，通車後可直接貫通，尖峰時刻減少約15至20分鐘車程，使中科及水湳市區往來更便利，大幅舒緩國道1號中清交流道及環中路周邊車流。（編輯：洪學廣）1090122