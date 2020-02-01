防武漢肺炎 澎湖機場港口將設紅外線體溫測量儀

武漢肺炎疫情延燒，澎湖縣長賴峰偉（左）1日在防疫會報中指示，縣府決議自行購置裝設澎湖空、港紅外線體溫測量儀，機場及港務等單位屆時需加派人力配合檢疫，以有效防堵疫情流入。（澎湖縣政府提供）中央社 109年2月1日

（中央社澎湖縣1日電）中國武漢肺炎疫情險峻，澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會報中指示，縣府決定自行於澎湖機場、港口裝設紅外線體溫測量儀，屆時澎湖機場、馬公港務等單位將加派人力配合檢疫，防堵疫情流入。

賴峰偉今天邀集衛生、農漁、社會、民政、警察等相關局處召開防疫早會，會中作以上之指示。

賴峰偉指出，澎湖陸配有630人，縣府連絡上有321人，今年寒假與春節年假，澎湖計有57名陸配和小孩等返回探親和旅遊，其中1月有22人陸續返澎，皆以自我健康觀察14天。

縣府指出，目前尚有35名留在中國大陸，其中有15人將在2月返澎，20人時間未定，縣府已與移民署建立連繫窗口，了解陸配有無中國旅遊史與接觸史，社會處與衛生局屆時要全面追蹤。

澎湖駐診的醫師在年後恢復看診，紛紛反映口罩不足，衛生局也透過採購平台優先提供醫療診所使用，目前在縣內的各超商便利商店，口罩的庫存量還有3萬多個，民眾可就近購買。（編輯：黃世雅）1090201