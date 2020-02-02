武漢肺炎疫情延燒 台東釋迦銷陸受波及

（中央社記者李先鳳台東縣2日電）武漢肺炎疫情延燒，中國大陸內需市場整體萎縮，間接影響台東釋迦出口中國大陸價格，農友和民代盼農委會提高補助、輔導內銷及紓困等措施因應，儘快研議相關方案。

目前正值台東釋迦盛產季，武漢肺炎疫情造成釋迦出口受到波及，釋迦果農林逸峰說，去年同期，他的鳳梨釋迦有新台幣60元一斤的收購價，今年遇到暖冬，整個收成大亂，再加上武漢肺炎疫情影響，他擔心連10元都沒有人要。

台東縣政府農業處長許家豪接受中央社記者訪問表示，台東釋迦採收期高峰在農曆春節前，多數已銷往中國大陸，目前約有3、4成產量待消化。台東釋迦農與農會組成的策略聯盟，明天將開會研商相關訴求。

許家豪說，相關因應措施皆未定案，目前釋迦並非禁止出口到中國大陸，而是對方海關未開關；他建議農友、業者暫時觀望，勿自亂陣腳。

民進黨籍立委劉櫂豪表示，農委會過去針對釋迦拓銷國際市場一直有行銷補助措施，希望農委會研議提高經費額度，以提升盤商業者開拓市場的意願，並建議政府儘速研議因應措施，協助農民確保收益。

劉櫂豪指出，農委會主委陳吉仲允諾將儘速指示所屬單位研議因應措施，除了行銷補助、拓展內銷市場外，也會擬訂紓困方案，於近期內公告，以協助農民度過難關。（編輯：黃世雅）1090202

武漢肺炎疫情造成釋迦出口受到波及，台東縣政府農業處表示，台東釋迦採收期高峰在農曆春節前，多數已銷往中國大陸，目前約有3、4成產量待消化。台東釋迦農與農會組成的策略聯盟將開會研商相關訴求。中央社記者盧太城攝 109年2月2日