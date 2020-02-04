澎湖科大延後開學 防疫專區提供抗菌水索取

國立澎湖科技大學校長翁進坪（右）4日在防疫小組會議時表示，學校決定配合教育部的決定，開學延至25日，由於武漢肺炎病毒人傳人的效率高，因此學校防疫工作務必落實，以維護全校師生等安全。中央社 109年2月4日

（中央社澎湖縣4日電）國立澎湖科技大學為防杜武漢肺炎，今天宣布開學延至2月25日，同時校園建置「防疫專區」，5日起提供「次氯酸」抗菌水供民眾索取，每次以200至500毫升為主，大家一起來防疫。

由於澎湖酒精等消毒水不足，澎湖科大在疫情升溫之際，也善盡對澎湖地區的社會責任，將利用國內知名基金會去年底贈送的4部「次氯酸」消毒水製造機，每小時可生產240公升的抗菌消毒水，5日起每天上午9時和下午3時在大學警衛室前，免費提供給民眾使用，民眾可持不透光噴瓶前往索取，每人每次以200至500毫升為主。

澎湖科大校長翁進坪今天在防疫小組會議時表示，學校決定配合教育部的決定，開學延至25日，由於開學在即，學生將陸續返校，加上疫情升溫，可能持續至夏天，尤其武漢肺炎病毒人傳人的效率高，因此學校防疫工作務必落實，以維護全校師生等安全。

翁進坪表示，全校共有3000多名學生，今年沒有陸籍學生，不過有3名港澳生和4名中國大陸依親的學生，今年都未返回中國等地，至於原本與上海進行的4名交換生也先行喊停，另外有4名赴中國實習的學生，3名年前返澎，還有1名未返，校方都要求學生做好自我管理。（編輯：黃世雅）1090204