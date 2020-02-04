疫情衝擊農漁業 高市：加速宅配行銷

（中央社記者王淑芬高雄4日電）中國武漢肺炎疫情發燒，高雄市包括龍虎斑、鳳梨等外銷中國的農漁產品，減量約1到2成。高雄市政府海洋局長趙紹廉今天指出，將協助業者增加宅配供應鏈，讓產銷平衡。

武漢肺炎疫情增溫，外銷中國的農漁產品也多少受衝擊。高雄市永安區漁會總幹事黃鶯接受中央社記者電話採訪指出，外銷量略減，非全然受到疫情影響，基本上春節過後的消費力比較弱、價格略低，中央也已協助擴大行銷，假日會北上促銷；至於疫情衝擊還待持續觀察。

擁有35公頃養殖面積的前永安區漁會理事長何擇良呼籲民眾「別自己嚇自己」。他認為，春節過後是消費淡季，外銷減少也有淡季因素，勿只歸責於疫情。彌陀區漁會總韓事林子清坦言農曆春節後，外銷量約減少1到2成。

對於漁產品，目前龍虎斑池邊價每台斤約新台幣130到150元之間，業者擔心未來數個月的衝擊可能加遽。受疫情影響，外銷及買氣都減弱，趙紹廉說，訪視多名養殖業者，也鼓勵趁機建置健全冷鏈物流系統，強化宅配通路，讓減少出門的消費者透過宅配採購，增加供應量，讓產銷平衡。

農產品外銷量方面，根據農產品批發市場交易行情站資料顯示，金鑽鳳梨價格從1月31日到2月4日，平均價從每公斤27.1元跌到21.4元，跌幅逾兩成。

高雄市政府農業局長吳芳銘指出，時值鳳梨生產旺季，產地正常出貨，價格略減，分析主因來自於過年後買氣減弱；至於外銷減量的衝擊約有1至2成，確實價量還要再了解，但不應全視為疫情影響。（編輯：孫承武）1090204