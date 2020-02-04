台東釋迦受疫情波及 縣補助外銷運費每公斤3元

武漢肺炎疫情持續延燒，台東縣鳳梨釋迦外銷面臨很大的衝擊，為穩定市場、保障農民收益，縣長饒慶鈴（中）4日下午與農會等人員共商應急方法。中央社記者盧太城攝 109年2月4日

（中央社記者李先鳳台東縣4日電）武漢肺炎疫情持續延燒，台東縣鳳梨釋迦外銷面臨很大的衝擊，為穩定市場、保障農民收益，縣長饒慶鈴今天下午宣布，自即日起到2月底，補貼外銷運費每公斤補助新台幣3元。

饒慶鈴也籲請行政院農委會再提高運費補貼每公斤6元，讓一公斤釋迦可以有9元的補貼。並希望國內企業團購、外縣市農會認購，期減輕農民損失。

台東縣農會總幹事戴振東、鳳梨釋迦產業策略聯盟召集人台東地區農會總幹事李建通、東河鄉農會總幹事廖博民及太麻里地區農會總幹事莊慶輝等人，下午特別到縣府與縣長饒慶鈴、農業處長許家豪共商應急方法。

饒慶鈴首先聲明，釋迦每斤10元為坊間不實傳言，她說，目前縣府與各農會第一要務就是先穩住收購價格，昨天的產地收購價格A級果是35元、中A果30元、小A果、大B是25元。如果市售A級果為10元，台東縣政府將全數收購。

穩定鳳梨釋迦市場價格，饒慶鈴指出，每年出口數有1萬4000多噸，主要銷售市場集中在中國大陸，占總出口量的99%，為避免衝擊鳳梨釋迦盤價，仍要持續鼓勵外銷。

饒慶鈴於會中宣布運費補助，自即日起為期3週，直到2月底，補貼外銷運費每公斤3元，並呼籲農委會再提高運費補貼每公斤6元，讓一公斤釋迦可以有9元的補貼。

縣府成立台東農產運銷公司也會協助電商平台推廣、企業團購、外縣市農會認購，加強內需市場，並作為聯繫窗口，各農會作為供貨後台，拓展直銷通路。對於開拓新市場，饒慶鈴說，除了大陸、新加坡、馬來西亞之外，期待中央跟地方一起努力，突破防疫通關及外貿問題，增加新的出口外銷地區，分散風險。

縣農會總幹事戴振東表示，將協同中華民國農會，號召全國302個農會、40個漁會購買台東釋迦，共度難關。（編輯：方沛清）1090204