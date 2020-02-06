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因應酒精缺貨 澎縣府免費釋出次氯酸抗菌液防疫

最新更新：2020/02/06 19:41
因應武漢肺炎疫情，口罩實名制販售6日上路，澎湖民眾持健保卡到健保特約藥局排隊買口罩，大部分民眾多能順利買到。中央社　109年2月6日
因應武漢肺炎疫情，口罩實名制販售6日上路，澎湖民眾持健保卡到健保特約藥局排隊買口罩，大部分民眾多能順利買到。中央社　109年2月6日

（中央社澎湖縣6日電）武漢肺炎疫情延燒，民眾除搶購口罩外，酒精、消毒水也供不應求，澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議中，要求水產種苗繁殖場釋出次氯酸抗菌液，免費供民眾索取，每人每週限索取1公升。

武漢肺炎疫情升溫，口罩實名制販售今天上路，大部分民眾持健保卡至健保特約藥局多能順利買到口罩，不過，酒精及抗菌消毒水仍供不應求。

為解決民眾居家防疫需求，賴峰偉今天在防疫會議中宣布，即日起由農漁局水產種苗繁殖場免費提供消毒液，每天上午8時30分至11時30分、下午1時30分至4時30分在種苗繁殖場領取，每人每週限領1公升，機關學校及醫療院所等防疫重點場域，則不限領取數量。

率先提供次氯酸抗菌液領取的澎湖科技大學，也從每週5天加碼週六領取，每天上午和下午2個時段，將在校門防疫專區前提供次氯酸抗菌液，每人限索取200至500毫升。

縣府農漁局種苗繁殖場電解水機生產的次氯酸抗菌液，經稀釋40倍後可作為消毒液使用，每天量產8萬公升，以每人領取1公升計算，可供8萬人次使用。（編輯：洪學廣）1090206

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