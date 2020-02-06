點亮關渡平原 北市與台電打造大型公共藝術

（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市都市發展局與台灣電力公司合作，在關渡平原附近的大度路3段設置22公尺巨型公共藝術作品「仙泡兒」。都發局長黃景茂今天表示，期盼「仙泡兒」成當地新地標。

都發局與台電共同舉辦公共藝術「仙泡兒」開幕記者會，黃景茂等人出席。

都發局資料顯示，公共藝術「仙泡兒」設置在大度路3段與立德路附近的台電仙渡變電所，「仙泡兒」的「仙」代表鄰近廟宇，「泡兒」是（Power）諧音，意味提供能源的台電公司，作品由藝術家林舜龍創作設計。

「仙泡兒」是依蒲公英為概念的地標型公共藝術，主柱高達近22公尺，花蕊柱頭以不銹鋼球打造，並用七彩玻璃片打造花冠外圍，內部設LED，夜空下會依溫度變化色彩，旁邊另有多座象徵雄蕊的小型公共藝術作品搭配。

除「仙泡兒」外，還有展現以自然簡化為概念的「無盡藏」公共藝術作品，內部有全彩LED及感應器、聲音設備，民眾進入藝術品內部後，可體驗藝術家創造奇幻音場。

黃景茂致詞時說，北投區近年來的都市發展相當快速，區域內正進行許多重大都市開發案，像北投士林科技園區等案，而台電仙渡變電所位於關渡工業區內，未來附近區域將成科技總部據點，與「仙泡兒」設計概念相呼應，期盼「仙泡兒」成為關渡平原新地標。（編輯：張芷瑄）1090206