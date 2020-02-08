永保安康紀念車票再現 鐵道迷徹夜排隊

台鐵永康站相隔約6年後再次發行永保安康紀念車票，限量7000套，吸引不少民眾前往購買，徹夜排隊買到票的民眾感到相當值得，也很開心。中央社記者楊思瑞攝 109年2月8日

（中央社記者楊思瑞台南8日電）交通部台灣鐵路管理局在相隔約6年後再度推出「永保安康」紀念車票，今天上午在台鐵永康站發售，吸引大批民眾排隊購買，有人昨天晚間就到現場排隊，買到後開心大呼值得。

台鐵這次以2020年2月13日、2月14日的諧音「愛戀愛你，愛一生愛一世」為主題，發售限量7000份的永保安康紀念套票。因前一次發售紀念車票是2014年的「愛你一生一世」，相隔已約6年，加上首次以賀卡方式設計，頗受民眾喜愛，吸引大批人潮排隊。

台鐵永康站站長謝博文表示，今年適逢2020年，有諧音「愛你、愛你」之意；加上2月14日為西洋情人節，因此以「愛戀、愛你．一生一世」為主題，加上僅限量7000套，每張編號不同，更值得喜愛鐵道旅遊的民眾購買珍藏。

頭兩名購得的民眾昨天晚間就從台北南下，約從昨晚11時開始排隊；排在第3名的是家住永康的黃姓女子，從昨晚約11時30分到場排隊。黃女表示，可能因為住得近，以前沒有想到要來買紀念票，這次感覺紀念票的設計很特別，相當值得收藏，就利用休假時間排隊購買。

她說，昨晚開始就拿張小椅子坐在車站外排隊，雖然很冷，但買到票後再蓋上專屬的紀念戳章，就感到相當值得，也很開心。

高雄的鄒姓男子帶著太太和孩子一起排隊購買，他說，因為太太在20年前第一次購買永保安康車票，今年正好有機會買到設計很特別的紀念票，就想買回家做紀念。

台鐵永康站志工劉致中表示，這次的紀念車票首次以對開賀卡方式設計，除了有兩張車票、可以蓋專屬戳章外，還有「情話留言版」、「愛的相片館」兩區設計，讓民眾可以放入專屬的文字及相片表達心意；直立起來放在書桌上、電腦旁，看起來就讓人賞心悅目。但因製作費工，所以數量較少，也不會再增印。（編輯：黃世雅）1090208