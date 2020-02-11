更多編輯台推薦新聞：
給妻子的生日禮成14天考驗 鑽石公主號乘客：收到衛生紙如獲鑽戒
國際

給妻子的生日禮成14天考驗 鑽石公主號乘客：收到衛生紙如獲鑽戒

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

武漢肺炎／中國研究稱病毒潛伏恐達24天 專家：極端個案可忽略
生活

武漢肺炎／中國研究稱病毒潛伏恐達24天 專家：極端個案可忽略

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

盧秀燕拒中央代管台中州廳 將自行維護保留官署

最新更新：2020/02/11 17:56
百年國定古蹟台中州廳原規劃修復後，無償交由文化部代管，台中市政府11日表示，未來市府將自行維護管理，保留官署使用。中央社記者郝雪卿攝　109年2月11日
百年國定古蹟台中州廳原規劃修復後，無償交由文化部代管，台中市政府11日表示，未來市府將自行維護管理，保留官署使用。中央社記者郝雪卿攝　109年2月11日

（中央社記者郝雪卿台中11日電）百年國定古蹟台中州廳原規劃修復後，無償交由文化部代管，作為國美館二館，市長盧秀燕今天說，州廳是無價之寶，不會變成「細漢仔」，未來市府將自行維護管理，保留官署使用。

百年國定古蹟台中州廳原本是未合併前的台中市政府辦公廳舍，台中縣市合併後，目前仍有環保局、都發局等單位在這上班。

盧秀燕表示，台中州廳整修經費由中央補助新台幣3.8億元、地方編列2.5億元。前市長林佳龍原規劃將台中州廳無償交由文化部代管，作為國立台灣美術館二館，變成「細漢仔」，因此市府決定「自有保持、自有維護、自有發展」，也將保留文化展覽及會議空間，提供文化或民眾使用。

盧秀燕說，由於地方民意也擔心台中州廳官署遷移後，將讓舊市區更沒落，經市府慎重討論後，決定順應民意，環保局及都發局在修復完成後將會遷回，維持原地辦公。

民進黨台中市議員江肇國表示，過去地方曾質疑國美館進駐是否能帶動發展，但在前任市長與文化部、地方人士多次交換意見後，都轉而肯定文化部整個計畫。

江肇國指出，活化台中州廳對台中、中央是雙贏，但盧市府卻不去思考整個計畫對地方的正面影響，反而以一句當「細漢仔」，帶過文化部計畫，無疑是扼殺舊城再生、復甦機會。（編輯：洪學廣）1090211

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報