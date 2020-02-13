金門警友顧問團贈消毒液 保護員警執勤安全

（中央社記者黃慧敏金門縣13日電）金門縣警察局金湖分局警友顧問團，體恤員警投入協助防範武漢肺炎疾病相關防疫工作，相當辛勞又危險，今天由總幹事陳向鑫代表贈送消毒液等物資，保護員警執勤安全。

陳向鑫表示，次氯酸是一個強力的氧化劑和去蛋白質劑，可以氧化微生物的蛋白質並破壞它的酵素活性，有消滅細菌、病毒功用，為了保護第一線辛勞員警執勤安全，他特地委託友人購入大桶裝「次氯酸水」消毒液，並由分局自行稀釋分裝於大、小瓶噴霧器，分別用在大面積及局部消毒殺菌。

金門縣警察局發布新聞表示，金湖分局由副分局長楊智銘、警備隊隊長黃成榮、勤務指揮中心主任蔡其豪等人代表接受。楊智銘表示，感謝警友顧問團暖心力挺，作為警察最有力的後盾，相關的防疫器材立即分發第一線同仁使用，以保障員警執勤安全。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：謝雅竹）1090213

體恤員警投入2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）相關防疫工作的辛勞，金門縣警察局金湖分局警友顧問團13日贈送消毒液等物資，保護員警執勤安全。（金門縣警察局提供）中央社記者黃慧敏傳真 109年2月13日