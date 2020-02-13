不打悲情牌 小英之友會團購台東釋迦

全國小英之友會總會長顏志發（前右2）、台東小英之友會長簡維國（左3）、行政院東部辦公室副執行長洪宗楷（前右）等人，13日在立委劉櫂豪（左4）台東服務處與台東釋迦農見面，商談團購事宜。中央社記者盧太城台東攝 109年2月13日

（中央社記者盧太城台東縣13日電）武漢肺炎疫情持續發燒，台東釋迦外銷大陸受影響，全國小英之友會不打悲情牌，發起團購台東釋迦。全國總會長顏志發說，團購活動尚未正式展開已有150箱訂量。

全國小英之友會總會長同時也是國策顧問顏志發與四健會秘書長顏淑玲、台東小英之友會長簡維國、行政院東部辦公室副執行長洪宗楷，今天在立委劉櫂豪台東服務處與台東釋迦農見面，商談團購事宜。

劉櫂豪表示，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）持續延燒使得中國大陸市場買氣受影響，而台東鳳梨釋迦目前正是採收季節，過去8、9成都外銷大陸，今年受疫情影響買氣，他特別要求農委會擬定紓困及協助內銷、拓展多元外銷等方式協助農民。

同時更積極聯繫國內企業發動團購，期能幫助農民度過難關。

顏志發表示，日前小英之友會有酒會，總統很關心台東鳳梨釋迦，小英之友會是公益團體，決定透過遍布全國20個會，請大家多吃台東的好水果，幫助農民，目前已有150箱訂單。

簡維國表示，他們行銷鳳梨釋迦，不打「救救農民」之類的悲情牌，而是把充分日照、海風吹拂、出自勤奮可愛農民的國寶級鳳梨釋迦，介紹給全國，它的營養豐富，更甚紐西蘭奇異果。

洪宗楷表示，台東人看到釋迦很熟悉，但因多數外銷，國內吃到機會反而少，這次疫情，外銷量部分轉內銷，有機會讓好東西給更多人知道。（編輯：方沛清）1090213