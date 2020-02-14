台中情人節裝置藝術吸睛 邀愛侶來放閃

（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中市山海屯各區因應情人節布置許多裝置藝術，情侶、單身系列都有，適逢台灣燈會期間，副展區推出打卡換好禮，邀民眾遊燈會與美景打卡，為愛情加分。

因應西洋情人節，台中市觀旅局推出期間限定企劃，各區推出不同的情人節裝置藝術，大里運動公園設有幸福拱門意象，還有幸福鐘可敲響，白天或晚上都各有特色；潭雅神綠園道社南站設有「丸丸貓」的大型背板及愛心造型燈飾。

清水港區藝術中心設有「彩虹銀河」及「光之羽翼」，日南火車站設置「愛戀三部曲」，除設有終成眷屬專區，還有專為單身者設計的單身狗保護區及好人卡頒獎典禮，無論單身或情侶都非常適合安排一趟輕旅程。

觀旅局長林筱淇表示，台灣燈會文心森林公園副展區情人光廊前，14日至16日晚間6時至8時，打卡拍照公開分享，可獲得限量愛心棉花糖。

交通部觀光局「喔熊」組長15日下午4時45分，將到台灣燈會富雨洋傘攤位和民眾互動；15、16、22、23日下午2時至8時，遊客可到富雨洋傘攤位借用喔熊LED燈傘與任一主副燈拍照，上傳參山處及富雨洋傘粉絲專頁，可獲得喔熊LED傘1支，數量有限。（編輯：謝雅竹）1090214