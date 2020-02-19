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高市公共托育僧多粥少 社會局籌款擬增9據點

最新更新：2020/02/19 18:33

（中央社記者王淑芬高雄19日電）高雄市目前有4處社區公共托育家園，協助托育2歲以下的幼兒，但僧多粥少，常常一位難求，高雄市政府社會局將爭取中央補助並自籌新台幣5000多萬元經費，規劃今年增設9處。

高雄市長韓國瑜今天訪視苓雅社區公共托育家園時，在高雄市社會局長黃淵源的陪同下，戴著口罩進入托育家園了解托育現況及小朋友於防疫期間的照護情形，並與小朋友一起唱兒歌。

社會局表示，為落實鼓勵市民生養及廣設公共托育中心的施政，積極布建公共托育資源，也採跨局處合作，盤點公有低度使用或閒置空間活化成為托育家園，提供更完善便利的托育家園。

韓國瑜指出，高市府已建置有4處托育家園，今年將再增設9處，包括鹽埕、大社、旗津、左營、永安、彌陀、美濃、鳳山及阿蓮等區。

黃淵源向中央社記者表示，新設置的托育家園規劃利用學校及社區活動中心閒置空間，經過整修活化，提供更多名額及完善的托育環境；社會局將爭取中央前瞻基礎建設補助外，還要自籌約5000萬元建置經費。

高雄市社區公共托育家園每月收費1萬3000元，低收入、中低收入戶每月收費9000元，不另收註冊費，弱勢家庭另有補助。

高雄市目前設置17家公共托嬰中心、4處社區公共托育家園、20處育兒資源中心等育兒資源。

記者提問，即將開學，有學校反映防疫物資例如額溫槍等仍有不足。對此，韓國瑜表示，很多防疫物資都是中央調控，市府該爭取的就會爭取，請大家放心，迎接開學。（編輯：戴光育）1090219

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