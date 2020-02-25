花蓮瑞穗春遊 秀姑漱玉泛舟喝好茶

花蓮瑞穗鄉公所表示，瑞穗鄉觀光資源豐富，除了得天獨厚的秀姑巒溪激流泛舟知名外，還有許多生態遊程可以選擇，此次推廣深度旅遊，舉辦「瑞穗春遊住宿好禮讚」活動，歡迎民眾來玩。圖為泛舟活動。中央社記者李先鳳攝 109年2月25日

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）延續去年經典小鎮漫遊年的旅遊風潮，花蓮瑞穗鄉公所推出「春遊住宿好禮讚」，民眾3月2日以後入住合作的旅宿業者，不限平假日即可享有好茶或泛舟體驗。

受武漢肺炎疫情影響，民眾降低旅遊意願，觀光產業連帶受到波及，不過花蓮未有確診案例，加上蘇花改通車便利及東部地廣人稀等因素，適合民眾安排小旅遊。

瑞穗鄉長陳進光表示，瑞穗鄉觀光資源豐富，除了得天獨厚的秀姑巒溪激流泛舟知名外，熱門遊程還包括富源森林遊樂區、蝴蝶谷的森林浴、賞蝶生態之旅；瑞穗牧場、吉蒸牧場的喝鮮奶及生態農場之旅。

此外，瑞穗溫泉、富興鳳梨公園、北回歸線標、掃叭石柱遺址等也是遊客停留拍照打卡的著名景點。

舞鶴茶區的「蜜香紅茶」為花蓮縣特色茶，曾榮獲世界冠軍獲國內外好評，還有阿拉比卡有機咖啡香醇順口。鄉內有800多公頃的文旦柚園，年產量高達5000萬台斤，以「鶴岡文旦」最具盛名，每年3月到4月老欉文旦花開時，瀰漫著柚花清香味。

陳進光指出，此次推廣深度旅遊，舉辦「瑞穗春遊住宿好禮讚」活動，民眾只要在3月2日以後入住參與活動的近40家旅宿業者，即可享有「瑞穗找茶茶包組」或「秀姑巒溪泛舟券」特色禮品二選一，詳情可上瑞穗鄉公所官網查詢。

舞鶴台地是經紅葉溪，秀姑巒溪沖刷的河階台地，氣候風土均相當適合種植茶樹，目前台地上種有金萱茶、翠玉茶、青心烏龍茶、大葉烏龍茶等品種，茶葉厚嫩，風味佳，以半發酵茶為主。

秀姑巒溪水湍急，自瑞穗大橋至長虹橋之間的25公里沿途風景綺麗，溪流蜿蜓曲折而多變，溪谷中因溪水長年沖激白石，因此有「秀姑漱玉」美名，是名聞遐邇的國際泛舟活動之處。（編輯：黃世雅）1090225