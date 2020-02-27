阿里山花季將啟動 嘉義縣公車加強消毒

阿里山花季將於3月10日登場，阿里山國家森林遊樂區的櫻花近日已陸續綻放。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 109年2月27日

（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）武漢肺炎疫情，讓嘉義縣公車搭乘人數與往年相較掉了2成8，尤其往阿里山的乘客掉更多。嘉義縣公車處為此加強公車細部消毒，提供旅客安心搭乘的環境。

阿里山花季從3月10日開始至4月10日結束，目前阿里山的櫻花已陸續開放。往年花季前，嘉義縣公車往返阿里山的班次，幾乎班班客滿，有時還會增加車次，但今年遊客明顯減少。

嘉義縣公車處業務課長陳思良接受中央社記者採訪表示，嘉義縣公車每天有14車次，來回高鐵嘉義站與阿里山森林遊樂區，以前農曆過年到花季時段，平均每班乘坐人數超過30人，今年只剩20幾人。總體來說，武漢肺炎發生至今，搭乘嘉義縣公車的旅客，比往年平均少了2成8，往返阿里山乘坐人數掉最多。

嘉義縣公車處長郭良江表示，因應新冠肺炎的疫情，公車處修訂「車輛一級保養檢查表」，出車前後必須細部消毒扶手、下車按鈕、空調出口、座椅調整鈕及椅套等民眾會接觸的地方。公車駕駛配有口罩，並提供75%酒精，給乘客手部消毒，請安心搭乘。

嘉義縣長翁章梁今天到公車處視察，瞭解公車消毒的流程。他呼籲，民眾搭乘公車時如有感冒症狀或身體不適，請立即戴上口罩，務必做好個人防護措施，保護自己也保護他人。（編輯：黃世雅）1090227