澎湖防疫 旅客下船即日起要通過體溫檢測

（中央社澎湖縣27日電）2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，澎湖縣長賴峰偉今天視察馬公港旅客進到澎湖的防疫動線時說，即日起旅客下船後，一律至港務局馬公管理處通過體溫檢測才放行。

澎湖縣政府表示，馬公到布袋、馬公到台中的交通客船，可望在3月中旬起陸續開航，目前共有8艘客輪航行，旺季每天約有13航次、疏運5100人次運能，馬公港航次多、停泊碼頭不一、出口多，檢疫動線複雜，賴峰偉責成警察局長楊鴻正與相關單位規劃中。

縣府建設處長許智富表示，建設處已在碼頭規劃人流、車流、遊覽車停放處，其中在1號碼頭將設置20個遊覽車收費區及14個臨停區，並與港務局協調施作停車場動線。

旅遊處副處長劉美凡指出，為避免人車同時通過體溫監測，台華輪檢疫動線，維持旅客先在船艙2樓進行體溫檢測通過後，再至船艙1樓下船、取車。

另外，布袋、台中高速輪入港時間，多為上午10時至11時，旅客自碼頭上岸，必須配合檢疫動線至港務局，完成體溫檢測才能放行。（編輯：張芷瑄）1090227