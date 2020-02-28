致敬抗疫醫藥護人員 高雄飯店業者推特惠

（中央社記者陳朝福高雄28日電）武漢肺炎疫情延燒，，高雄餐飲飯店業受影響，紛紛推出折扣搶客，一家飯店業者今天祭出向醫藥護英雄致敬房價訂價打3折特惠方案，並視疫情再規畫第二波特惠禮遇醫藥護人員。

受到2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）影響，不少消費者為避免感染減少出門，高雄多家餐飲和飯店業者飽受影響，陸續推出到店用餐優惠、中菜單點外送外帶和平台合作餐盒外送等措施，醫護人員出示員工證用餐享75折優惠等。

南台灣觀光產業聯盟總召集人、墾丁天鵝湖飯店董事長林富男今天接受中央社電話訪問時，說明天鵝湖飯店向醫藥護英雄致敬房價訂價打3折特惠方案，醫師、藥師和護理師至6月30日都可享特惠，並視疫情發展再規畫第二波優惠方案。

林富男表示，武漢肺炎疫情蔓延，昨天中央疫情指揮中心提升至一級開設，疫區來台者需自主管理，辛勤的醫事人員也有出國禁令，為向抗疫英雄致敬，推出安全旅遊特惠辦法以慰醫藥護人員辛勞。

林富男指出，媽祖遶境、總統就職等活動宣布暫停或延期，這波疫情讓業界籠罩陰霾之下。中、港、澳、日、韓等入境旅客也須自主管理14天，換言之，台灣已陷入無國外觀光客的窘境，飯店的住房率隨之遽降。悶久了對於身心是折磨，尤其最辛苦的是第一線醫事人員，仁心仁術、毫無畏懼、耐心十足的為患者看診，非常值得尊敬。（編輯：黃世雅）1090228