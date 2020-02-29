台灣國際蘭展延辦 黃偉哲：防疫大旗下要低頭

（中央社記者張榮祥台南29日電）武漢肺炎疫情嚴峻，台南市長黃偉哲昨天宣布2020台灣國際蘭展延辦後，今天更視察台南市後壁區台灣蘭花生技園區展覽會場，他表示，在防疫大旗下，必須要低頭，損失蠻大的。

黃偉哲今天視察2020台灣國際蘭展的展覽會場，直言今年蘭展是「無緣的蘭展」；他說，蘭展布展已接近完成，「在防疫大旗下，我們必須要低頭」，但花有花期，也期待中央紓困補助蘭農的損失。

黃偉哲表示，去年蘭展單是門票收入就有新台幣1700萬元，周邊商品的損失有待估計，何況國外買家也無法來台，這是沒辦法的事。

台南市政府農業局長謝耀清表示，蘭展延期後，仍依原計畫將主題館景觀布置完成，朝數位典藏及蘭花產業交流方向處理。撤場蘭花將分送給社區、學校、公益團體等，以作為蘭花教育向下扎根及行銷宣傳使用。

今年台灣國際蘭展延期是配合中央防疫措施，農業局將協助蘭花業者向行政院農業委員會爭取紓困方案補助，並妥善規劃退費機制。

2020台灣國際蘭展預定3月7日登場，為期10天，如今延辦，承辦蘭展的台灣蘭花產銷發展協會，尚無法估算整體損失。不過，依台南市政府先前提出的數字，2019台灣國際蘭展參觀人數逾21萬人次，全場參賽蘭花1504株，蘭展觀展國別共43國、3年至5年內外銷訂單達113億1000萬元。（編輯：黃世雅）1090229