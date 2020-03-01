憂疫情衝擊 台南市府產季前啟動鳳梨收購加工

（中央社記者楊思瑞台南1日電）武漢肺炎疫情影響全球貿易情況，台南市政府成立鳳梨產銷因應小組，在進入盛產季前，提早啟動收購加工計畫，預估第一階段目標為2000公噸，全力維護台南鳳梨產銷穩定。

台南市農業局長謝耀清今天表示，台南鳳梨產季即將於月中下旬開始，預估4至5月進入盛產期。市長黃偉哲特別指示農業局提早布局，成立鳳梨產銷因應小組，積極拓展多元銷售市場。

謝耀清表示，農業局配合中央執行鳳梨收購加工因應措施，上月15日已公告啟動109年度台南地區鳳梨收購加工計畫，第一階段收購目標量為2000公噸。

他說，農業局邀集相關農產品加工業者及關廟、山上、歸仁、龍崎及新化等產地供貨單位，共同研商台南鳳梨收購加工計畫執行。至2月27日止，已經有8間加工業者提出加工申請，農業局核定總收購量已達1145公噸，仍陸續受理申請中。

謝耀清指出，台南為台灣鳳梨主要產地之一，主要種植於關廟、新化、山上及龍崎等區，年產值約新台幣17億元。今年可採收面積預估為1750公頃，預估總產量達7萬3000公噸，與去年相當。（編輯：洪學廣）1090301