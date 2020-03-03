身障失業者拚翻轉人生 高雄博愛職訓輔導

（中央社記者王淑芬高雄3日電）武漢肺炎疫情延燒，但身心障礙者的博愛職業技能訓練不能打烊持續推進，高雄市還首辦「賣場倉儲理貨實務班」，要讓職訓就業接軌，15歲以上身障失業者符資格享6成薪津貼。

高雄市有約14萬名身心障礙者，其中近4萬人是重度者；身障者的就業輔導及職訓問題並沒有因為防疫停歇。

市府勞工局今天舉辦身心障礙者職業訓練開訓，因應就業市場需求，博訓中心規劃3大職類課程，有電腦資訊、創意設計及清潔理貨等；尤其結合大賣場家樂福開辦「賣場倉儲理貨實務班」客製化企業需求召募人力並職訓，要提供職訓及就業無縫接軌。

市長韓國瑜出席博愛職訓開訓時指出，15歲以上身心障礙失業者可享職訓免學費、勞保、供午餐、學技術拚就業，如果符合條件的學員還可在博訓期間領取6成基本工資津貼。

小豪曾在倉儲業服務但是去年失業了，希望有機會返回同性質職場做物流分類。阿祥有麵包烘焙經驗，期待重返職場就業，他有信心經過職訓後表現更佳。

職訓班導師蔡文殊表示，博訓班10名學員多符合條件，可以領取每月約新台幣1萬4000多元的津貼，博訓鼓勵及輔導他們二度就職，翻轉人生。

勞工局指出，博訓學員結訓並輔導就業，依法享有基本工資以上薪資及勞健保及健全休假制度，鼓勵更多身障者走入社群開創美好的未來。（編輯：謝雅竹）1090303