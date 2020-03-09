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清明防疫 北市靈骨塔樓將管制人流

最新更新：2020/03/09 14:51

（中央社記者梁珮綺台北9日電）清明節即將到來，為防範疫情，台北市取消清明法會及追思音樂會，鼓勵民眾線上祭拜以及網路公祭。副市長黃珊珊今天說，若民眾仍要到現場掃墓，會針對塔樓進行人流管制。

殯葬管理處長洪進達說明，富德靈骨樓、陽明山臻愛樓各限制600人進入，陽明山靈骨塔則限制300人。

黃珊珊上午主持北市府因應2019新型冠狀病毒疫情小組第18次應變會議，下午在市政大樓11樓接受媒體聯訪時表示，鼓勵民眾採線上追思，若仍習慣到現場掃墓，靈骨塔樓會做人流管制，而接駁車班次也會調整。

武漢肺炎疫情持續升溫，為免群聚感染及疫情擴散，台北市今年取消清明法會及追思音樂會，鼓勵民眾在「生命追思紀念網」（http://w6.mso.taipei/taipei/index.php）線上祭拜。

台北市殯葬管理處指出，每年清明節至富德靈骨樓、陽明山臻愛樓及陽明山靈骨塔祭祖的民眾非常多，建議民眾若要前往，能分散前往，提前或延後且盡量在平日上山祭祖。

殯葬處表示，民眾進出靈骨塔樓時要量測額溫、配戴口罩，且塔樓室內及室外一律禁止燒香及燃燭。

殯葬處也建議民眾多使用網路公祭，可享有使用費優惠，無法親自參加公祭的親友，可透過網路直播方式參與。（編輯：李亨山）1090309

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