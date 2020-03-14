屏縣首班到宅母嬰照護月嫂結訓 母親節前推出

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）屏東縣政府為鼓勵現代父母生育及減輕育兒負擔，今年與慈惠醫護專科護理學校合辦「屏東縣母嬰照護月嫂培訓」，社會處長劉美淑表示，將在母親節前推出月嫂服務。

「屏東縣母嬰照護月嫂培訓」今天結訓，劉美淑表示，從友善的托育環境提前至友善照顧產婦開始，「屏東縣母嬰照護月嫂培訓」每名學員須經240小時以上的訓練，方能成為母嬰照顧專業人員，到宅服務提供產婦、新生兒照顧、月子餐製作及家務協助等，客製化一對一服務。

首班月嫂訓練有25人，年紀最輕25歲，最長60多歲，年齡層最多在40到50歲的中高齡。

學員陳麗津表示，很幸運成為屏東縣政府第一批月嫂培訓人員，為期30天的訓練告一段落，也是另一個領域的開始，期待屏東母嬰照護平台成立，讓這群中高年齡婦女發光發熱，開枝散葉。

每天回家認真謄寫重點筆記的學員林玉玲說，40歲的她有2個都在求學階段的孩子，結束上份工作後，發現沒有專業技能很難找到兼顧家庭的工作，非常感謝屏東縣政府讓她提升自我技能，多一個彈性工時的工作機會。

縣府說，月嫂服務目前正在架設服務平台，預計在母親節前推出。

縣府表示，月嫂訓練班反應熱烈，縣府將在4月6日開設夜間假日班，回應民眾的需求，也儲備母嬰照護月嫂專業人力，今年參訓可享學費5折優惠，即日起至109年3月30日止直接上社會處網站下載簡章報名或線上搶攻報名https://reurl.cc/kdN60L。（編輯：謝雅竹）1090314