疫情蔓延市場買氣受創 花蓮市公所將降2成租金

花蓮市重慶市場同樣受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，買氣受創；花蓮市公所宣布將自4月起，調降租金2成，協助降低攤販負擔。中央社記者張祈花蓮攝 109年3月14日

（中央社記者張祈花蓮縣14日電）武漢肺炎疫情蔓延，民眾避免到人多地方聚集，連菜市場生意都受到影響，花蓮市公所考量買氣受創，攤商生計受影響，宣布將從4月起調降市區5大傳統市場2成租金，降低攤商負擔。

花蓮市境內共有中華市場、重慶市場、大同市場、復興市場、中山市場等5大傳統市場，市場自治會主委日前聯合向花蓮市公所陳情，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，民眾買氣低，攤商業績下滑，希望公所能實施租金調降等因應措施。

花蓮市公所市場管理所長邱信都說，5大傳統市場攤位共600多攤，各攤位租金依面積、地段不同，月租費從新台幣數百元至5000元不等，每月收取租金約100萬元。

市長魏嘉賢及公所團隊參考六都及其他縣市作法，但因現在的攤位租金計算方式，已經比應收價格少3成，這次能調降幅度有限。魏嘉賢說，考量到攤商營運艱困，現階段同意依現有攤位租金減少2成，預計4月起上路試辦3個月，未來視情況再滾動式調整。

邱信都說，公所也加強環境清潔，平時3個月1次的全面性消毒，上個月已加碼消毒，呼籲商家營業時間配戴口罩，並要求市場清潔人員使用漂白水加強消毒，保持攤位及環境清潔，降低消費者疑慮。（編輯：謝雅竹）1090314